Nueva normalidad: festejos en pandemia
Las opciones más elegidas son las reuniones al aire libre con mate individual, tapabocas y distanciamiento social.
Las opciones más elegidas son las reuniones al aire libre con mate individual, tapabocas y distanciamiento social.
Ante la ausencia de tratamiento y vacuna, es imprescindible respetar el distanciamiento social.
La doctora Fernanda Consalvo, infectóloga brindó recomendaciones para prevenir el contagio de esta enfermedad dentro de las familias.
La localidad balnearia, ubicada 50 kilómetros al sur de Mar del Plata, uno de los distritos bonaerenses que logró ingresar a la Fase 5, pero que además pudo pasar del verano al invierno sin registrar ningún contagio de Covid-19.
La prorroga de la cuarentena separó al país en dos grande grupos, uno continuará con el aislamiento como hasta ahora y otro, en el que estaría Mar del Plata, irá por una nueva fase.
Permanecer físicamente aislado de la sociedad y los seres queridos puede afectar la salud mental, por eso la OMS recomienda que las personas se mantengan socialmente conectadas.