Residuos valorizables por un plantín, desde el viernes en la Plaza del Agua
Se pueden llevar el aceite vegetal usado en envases plásticos, desechos de artefactos eléctricos, electrónicos y ecobotellas.
Se pueden llevar el aceite vegetal usado en envases plásticos, desechos de artefactos eléctricos, electrónicos y ecobotellas.
Los especialistas recomiendan reducir al máximo la exposición a las pantallas y luces led.
Con el propósito de preservar la salud mental de los y las referentes de los Comités de Emergencia Barriales que sostienen las necesidades básicas de la comunidad, la facultad de Psicología sumó un nuevo instrumento virtual.
Se trata de dos clases de dispositivos, denominados TruNarc y Gemini, que permiten reconocer sustancias de una manera muy precisa, con sólo señalar la muestra con un láser.