directora de Restauración de Monumentos Históricos de General Pueyerredón

El regreso de la “Sirena”: "La gente empezó a valorar la historia de los monumentos"

Luego de ser robada y recuperada la estatua de la "Sirena" volvió a su lugar. Costanza Addiechi, directora de Restauración de Monumentos Históricos de General Pueyrredón manifestó que "los monumentos son fragmentos de nuestra historia y como tales tenemos que cuidarlos"