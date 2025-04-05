directora de Restauración de Monumentos Históricos de General Pueyerredón

El Municipio avanza en la restauración de la Escalera Imperial
Costanza Addiechi, directora del área de restauración de monumentos históricos de General Pueyrredon, habló sobre las obras y los plazos que manejan.
Costanza Addiechi, directora del área de restauración de monumentos históricos de General Pueyrredon, habló sobre las obras y los plazos que manejan.
Luego de ser robada y recuperada la estatua de la "Sirena" volvió a su lugar. Costanza Addiechi, directora de Restauración de Monumentos Históricos de General Pueyrredón manifestó que "los monumentos son fragmentos de nuestra historia y como tales tenemos que cuidarlos"