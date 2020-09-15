"Las manifestaciones son un lugar de altísimo riesgo sanitario"
El director provincial de Hospitales bonaerense, Juan Riera, aludió a la responsabilidad colectiva, ya que advirtió que el sistema de salud está "muy demandado".
El director provincial de Hospitales bonaerense, Juan Riera, aludió a la responsabilidad colectiva, ya que advirtió que el sistema de salud está "muy demandado".
Así lo confirmó el director de Hospitales bonaerenses, quien aseguró que podrían utilizar los 77 hospitales públicos de la provincia. Explicó que serán para casos leves y que el sistema de traslados "siempre funcionó así", pero explicó que usualmente se daban al revés.