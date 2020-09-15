COVID-19: confirman que “de ser necesario” trasladarán pacientes desde el conurbano al HIGA

Así lo confirmó el director de Hospitales bonaerenses, quien aseguró que podrían utilizar los 77 hospitales públicos de la provincia. Explicó que serán para casos leves y que el sistema de traslados "siempre funcionó así", pero explicó que usualmente se daban al revés.