Dirección de Juventudes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense

Jornada interministerial en Las Heras para acercar trámites y servicios a la comunidad
Se desarrolló una nueva jornada interministerial en el barrio Las Heras de Mar del Plata, impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.
Se desarrolló una nueva jornada interministerial en el barrio Las Heras de Mar del Plata, impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.
Se trata de "Provincia Joven", una iniciativa destinada a acompañar e impulsar emprendimientos productivos que estén en funcionamiento o en planificación, de jóvenes de 16 a 29 años.