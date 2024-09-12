Diputado de Misiones

Germán Kiczka negó haberse fugado y dijo que en realidad "estaba en un retiro espiritual"
Además, declaró frente al titular del Juzgado de Instrucción N°4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, que la computadora le pertenece a su hermano Sebastián.
Además, declaró frente al titular del Juzgado de Instrucción N°4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, que la computadora le pertenece a su hermano Sebastián.
Miguel Faria, titular del Juzgado Penal 4 de Apóstoles, consideró que en ambos casos existe la “posibilidad de fuga".