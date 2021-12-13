Dieta Keto: pros y contras
Si bien ha demostrado efectividad a la hora de perder peso muchos nutricionistas no la recomiendan. Los motivos.
Si bien ha demostrado efectividad a la hora de perder peso muchos nutricionistas no la recomiendan. Los motivos.
Especialistas en nutrición sostienen que es importante consumir todos los grupos de alimentos en cantidades adecuadas.
Agustina Murcho de @nutricion.ag es Lic. en Nutrición y especializada en trastornos alimenticios. Afirma que vivimos en un mundo donde abunda el culto al cuerpo, lo cien por ciento saludable y las dietas, pero nadie habla del riesgo de someterse a dietas.