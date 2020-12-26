Diego Perez

Temporada teatral 2021: “Los 4 fantásticos del humor” le pondrán sonrisas al verano

Con la producción de Dario Arellano, por primera vez se reunirán en un mismo espectáculo cuatro de los humoristas más divertidos de la Argentina, en el emblemático teatro "Atlas", desde el 26 de diciembre, con dos funciones, a las 21 y a las 23, de martes a domingos.