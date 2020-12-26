Diego Perez

Diego Pérez tiene coronavirus: se postergó el estreno de "Los 4 Fantásticos del Humor" en Mar del Plata
La obra tenía fecha de estreno para este sábado 26 y fue postergada para el 8 de enero, según confirmó Carlos Rottemberg.
La obra tenía fecha de estreno para este sábado 26 y fue postergada para el 8 de enero, según confirmó Carlos Rottemberg.
La obra iniciará sus funciones el próximo 8 de enero a las 21. El elenco y la producción se aislaron, aunque se encuentran asintomáticos.
Se trata de “Los 4 fantásticos del humor”, la obra que se estrenará el próximo sábado 26 de diciembre, con la producción de Darío Arellano, en el emblemático teatro "Atlas".
Con la producción de Dario Arellano, por primera vez se reunirán en un mismo espectáculo cuatro de los humoristas más divertidos de la Argentina, en el emblemático teatro "Atlas", desde el 26 de diciembre, con dos funciones, a las 21 y a las 23, de martes a domingos.