diario la capital

Dolor en el periodismo marplatense: murió Oscar Ortíz
"El Flaco", de extensa trayectoria en medio locales, falleció este lunes a sus 65 años.
"El Flaco", de extensa trayectoria en medio locales, falleció este lunes a sus 65 años.
Así lo expresó Alejandro Vicente tras el fallo de la sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata que ratificó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº6 en la que se hizo lugar al "derecho a réplica" reclamado por dos exfuncionarios del gobierno local ante