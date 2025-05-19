diario la capital

"El fallo brinda un equilibrio entre la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho al honor"

Así lo expresó Alejandro Vicente tras el fallo de la sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata que ratificó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº6 en la que se hizo lugar al "derecho a réplica" reclamado por dos exfuncionarios del gobierno local ante