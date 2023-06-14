Día Mundial del Donante de Sangre
Todos los países necesitan donantes de sangre voluntarios no remunerados que donen sangre periódicamente.
Todos los países necesitan donantes de sangre voluntarios no remunerados que donen sangre periódicamente.
Por la pandemia y el temor al contagio de COVID-19, la entrega de sangre en el país se redujo al 80 %. El doctor Carlos Alen García, coordinador médico de la Fundación Hemocentro Mar del Plata, realizó una actividad para promocionar la donación voluntaria y explicó cómo funcionan en el marco del ais