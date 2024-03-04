dia mundial de la obesidad

Día Mundial de la Obesidad: "No es una cuestión estética ni de belleza, sino de enfermedad y salud"
Lo afirmó la licenciada en Salud, Patricia Fortina. Además, adelantó que el 50% de la población del país tiene sobrepeso u obesidad.
Lo afirmó la licenciada en Salud, Patricia Fortina. Además, adelantó que el 50% de la población del país tiene sobrepeso u obesidad.
Ya afecta a 650 millones de adultos, 340 millones de adolescentes y 39 millones de niños en todo el mundo.
Es una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).