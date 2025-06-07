WAM Entertainment y el Teatro Tronador agasajaron a los periodistas en su día
Trabajadores de diferentes medios de la ciudad participaron del encuentro, que reconoció la tarea de informar diariamente que llevan adelante los trabajadores de prensa.
Trabajadores de diferentes medios de la ciudad participaron del encuentro, que reconoció la tarea de informar diariamente que llevan adelante los trabajadores de prensa.
En el contexto del Día del Periodista, Torres de Manantiales realizó un emotivo homenaje
"A los que ayudan, a los que ponen en riesgo sus vidas y las de sus seres queridos, a los que nunca pararon, y a los que incluso trabajan más en este contexto para mantener siempre informados a todos los marplatenses", manifestó el jefe comunal de General Pueyrredon.