día del periodista

Guillermo Montenegro saludó y agradeció a los periodistas en su día

"A los que ayudan, a los que ponen en riesgo sus vidas y las de sus seres queridos, a los que nunca pararon, y a los que incluso trabajan más en este contexto para mantener siempre informados a todos los marplatenses", manifestó el jefe comunal de General Pueyrredon.