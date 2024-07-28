Reinstalan placa que recuerda el Día del boxeador en un espacio emblemático

En 1922 se abría el primer ring en Mar del Plata en Güemes casi Alberti. Una placa recordó ese momento en el año 2000 pero reformas en el edificio obligó a retirarla. Para ser justos con la historia, este lunes se reinstalará, en homenaje de quien marcó una huella en el deporte de los puños desde aq