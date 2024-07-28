Día del Boxeador Marplatense: habrá un Torneo CMB internacional en la ciudad
En el Día del Boxeador Marplatense, se informó que habrá en diciembre un torneo oficial del Consejo Mundial de Boxeo con cinturones en juego.
En el Día del Boxeador Marplatense, se informó que habrá en diciembre un torneo oficial del Consejo Mundial de Boxeo con cinturones en juego.
Cada 14 de setiembre se celebra este día en la Argentina, y en Mar del Plata se cumplió esta mañana con un hecho histórico, que fue recolocar la placa que conmemora ello en el lugar donde se practicó boxeo por primera vez en la ciudad.
En 1922 se abría el primer ring en Mar del Plata en Güemes casi Alberti. Una placa recordó ese momento en el año 2000 pero reformas en el edificio obligó a retirarla. Para ser justos con la historia, este lunes se reinstalará, en homenaje de quien marcó una huella en el deporte de los puños desde aq