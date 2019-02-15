Día de Salta

El conjunto folclórico Los Chakras pasó por Espacio Clarín
El conjunto oriundo de Mar del Plata, pasó por Espacio Clarín y fue telonero de Los Nocheros e hizo bailar al público con los mejores ritmos del folclore.
El conjunto oriundo de Mar del Plata, pasó por Espacio Clarín y fue telonero de Los Nocheros e hizo bailar al público con los mejores ritmos del folclore.
La Provincia de Salta volvió a lucirse en Espacio Clarín en su día especial con diversas propuestas culturales y gastronómicas, entre las que se destacó la presencia del Gobernador Juan Manuel Urtubey y el grupo musical Los Nocheros.
El conjunto salteño se presentó en Espacio Clarín en el marco del Dia de la Provincia de Salta, ante un público contundente que se ubicó dentro y fuera de las instalaciones de Alberti 1242. Además de Los Nocheros, se presentaron Virginia Ojeda y Los Chakras.
La provincia estará presente en Espacio Clarín con diferentes propuestas culturales. Además del destacado grupo de folklore, estarán la cantante Virginia Ojeda y Los Chakras.
Este miércoles se presentará el tradicional grupo folklórico en el escenario de Alberti 1242, con entrada libre y gratuita. Rubén Ehizaguirre, una de las voces del conjunto, anticipó sus expectativas por el show y prometió revivir todos los "clásicos", como "Pim pim" y "Voy a amarte".
Gabriel Morales, la revelación de Operación Triunfo, cantó para el público de Espacio Clarín durante las actividades culturales que se desarrollaron por el día de la Provincia de Salta en el espacio de Alberti 1242.