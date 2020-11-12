detectar
El plan Detectar regresa a Balcarce
El operativo DetectAR llegó a Estación Camet: se realizaron 26 hisopados
Detectar en Balcarce: el 53% de los testeos dio positivo de coronavirus
El Municipio advirtió que no se realizan testeos a domicilio sin previo aviso
El Municipio comienza a implementar el dispositivo DetectAr en cinco barrios
La comisión de calidad de vida aprobó la implementación del Programa Detectar
La UBA entrena perros para detectar coronavirus a través del olfato
La capacidad olfativa de los perros permite su entrenamiento para la detección de sustancias como estupefacientes, explosivos, divisas o alimentos, además de buscar personas con vida en desastres naturales y estructuras colapsadas, restos humanos o en identificaciones forenses o criminalísticas.