desinfección

Consejos para prevenir enfermedades invernales
Con la llegada del invierno aparecen muchas enfermedades respiratorias. Entre las más frecuentes se encuentran el resfrío común, la gripe, la neumonía y la bronquiolitis en los más chicos.
Con la llegada del invierno aparecen muchas enfermedades respiratorias. Entre las más frecuentes se encuentran el resfrío común, la gripe, la neumonía y la bronquiolitis en los más chicos.
Se debe en mayor medida a la pandemia.
El equipo cumple con las medidas de seguridad en el marco de la pandemia por el COVID-19, y tiene la particularidad de que, en poco tiempo, el lugar esterilizado ya puede ser habilitado para la ocupación humana. El teatro marplatense fue pionero en este método.
Ventilar los ambientes, lavarse las manos con frecuencia y desinfectar el hogar diariamente son algunas de las medidas a seguir.