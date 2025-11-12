Desechos plásticos

Buscan avanzar con una legislación sobre plásticos de un solo uso en la provincia
Legisladores quieren que se consolide una ley que atiende este problema. Aseguran que el país está preparado para hacer la transformación en este tema.
Legisladores quieren que se consolide una ley que atiende este problema. Aseguran que el país está preparado para hacer la transformación en este tema.
Como es habitual, se podrán acercar residuos eléctricos y electrónicos, ecobotellas, aceite vegetal usado en envases plásticos y neumáticos fuera de uso.
Esta temporada 2020 en Mar del Plata, tendrá la particularidad de contar con más controles sobre la venta de sorbetes y vasos, para evitar la contaminación en las playas. Isabel Muñoz, referente del Foro Costero Ambiental manifestó que "en caso de no cumplir con lo establecido en la ley y los decret
Según la cuarta edición del censo de basura costera realizado en 20 localidades, los residuos plásticos continúan siendo uno de los mayores problemas de la región. El mismo supuso un trabajo conjunto entre más de 40 instituciones del tercer sector y la sociedad civil y contó con más de 750 voluntari
Es una iniciativa de la concejala Verónica Lagos. La estructura se realizará a partir de metales reciclados, en la cual las personas puedan depositar las botellas plásticas en ese lugar.