Ya son 16 las provincias que desdoblaron las elecciones
Tierra del Fuego se sumó este miércoles a los distritos que elegirán gobernador antes que presidente. La única provincia que aún no confirmó la fecha de votación es Chaco.
Tierra del Fuego se sumó este miércoles a los distritos que elegirán gobernador antes que presidente. La única provincia que aún no confirmó la fecha de votación es Chaco.
Luego de varios encuentros con el Presidente Mauricio Macri, la gobernadora no avanzará con su proyecto de adelantar las próximas elecciones bonaerenses para separarlas de los comisiones presidenciales.
El segundo encuentro de la comisión que estudia una reforma electoral en la provincia tuvo lugar este jueves en Azul. "Trabajamos sobre la construcción de los consensos necesarios", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca.
Junto al desdoblamiento de las elecciones en la Provincia, se plantea como uno de los ejes que analizará la Comisión Bicameral Especial que se conformó este jueves en el Congreso. Guillermo Castello y Alejandra Martínez aportan su mirada a El Marplatense sobre estos temas.
El presidente la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, se refirió al trabajo de la Comisión Bicameral de reforma electoral y aseguró, en diálogo con Radio Mitre, que trabajan para darle las herramientas técnicas a María Eugenia Vidal para que tome "la decisión que más le convenga a los