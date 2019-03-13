Desdoblamiento de elecciones: "La potestad la tiene la Gobernadora"

El presidente la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, se refirió al trabajo de la Comisión Bicameral de reforma electoral y aseguró, en diálogo con Radio Mitre, que trabajan para darle las herramientas técnicas a María Eugenia Vidal para que tome "la decisión que más le convenga a los