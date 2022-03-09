descarrilo

Accidente de tren: “Nos dimos cuenta de la magnitud hasta que bajamos, fue terrible”
Así lo expreso Maco, uno de los pasajeros que viajaba en el tren que descarriló a la altura de Portualé.
Así lo expreso Maco, uno de los pasajeros que viajaba en el tren que descarriló a la altura de Portualé.
El subsecretario de seguridad municipal Mario Busto dijo que "varios vagones están volcados sobre la vía", por lo que se "necesitan grúas para poder recomponerlos".
El descarrilamiento se produjo en la formación que se dirigía desde Buenos Aires a Bahía Blanca. El accidente se produjo a la altura de la Estación Pourtalé, muy cerca de Olavarría.
El siniestro se registró este lunes en un tramo de las vías ubicado en un sector del partido bonaerense de Villarino, sin que se registraran víctimas.