Descampado

Crimen de Ana Laura Díaz: detuvieron a la pareja de la víctima
Se comprobó que el hombre de 55 años mantenía una relación con la víctima. Ya está alojado en Batán y se espera que declare en las próximas horas.
Se comprobó que el hombre de 55 años mantenía una relación con la víctima. Ya está alojado en Batán y se espera que declare en las próximas horas.
El hecho ocurrió alrededor de las 6, en un terreno que está ubicado sobre la calle 491 numeral 3299. Una dotación del cuartel de bomberos de San Patricio debió intervenir para extinguir el foco ígneo.