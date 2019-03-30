desafectados

Desafectaron al jefe de la Policía Comunal de Miramar y a 4 efectivos
Los cuatro efectivos que fueron desplazados de las fuerzas policiales realizaban una cobertura de servicios adicional en supermercados chinos mientras se encontraban de servicio.
Los cuatro efectivos que fueron desplazados de las fuerzas policiales realizaban una cobertura de servicios adicional en supermercados chinos mientras se encontraban de servicio.
Les hicieron un test de alcoholemia y ambos dieron positivo. No te pierdas el video.