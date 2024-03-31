Ansiedad y depresión: "Nadie está exento de sufrir una patología"
Lo destacó la licenciada en Salud, Vanesa Monin. "Si un día prefiero quedarme en casa en vez de ver a mis amigos, no significa que tenga depresión”, aclaró.
Lo destacó la licenciada en Salud, Vanesa Monin. "Si un día prefiero quedarme en casa en vez de ver a mis amigos, no significa que tenga depresión”, aclaró.
Según los testimonios recabados, el hombre sufría una fuerte depresión producto de una separación.
Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, entre abril de 2023 y abril de 2025 se informaron más de 15.800 intentos de suicidio en el país, de los cuales 906 tuvieron desenlace fatal.
Un experimento realizado con ratones comprobó estos beneficios.
Baja la ansiedad, los niveles de estrés y facilita un mejor sueño.
Según la OMS se produce una persona atenta contra su vida cada 40 segundos.