Aldosivi cortó la mala racha con una goleada en el Minella
De la mano de Sosa y un doblete de Torres, el “Tiburón” venció por 3-0 a Deportivo Morón.
De la mano de Sosa y un doblete de Torres, el “Tiburón” venció por 3-0 a Deportivo Morón.
El encuentro correspondiente a la fecha 32 se jugará finalmente a las 15:30.
El equipo de Yllana cayó por primera vez como visitante en el año y fue ante Deportivo Morón por 2-1. Lo ganaba con gol de Colazo y lo dio vuelta el local con los tantos de González (penal) y Nuñez.
El equipo de Rubén Forestello, en el debut del DT como local, perdió 1-0 ante Deportivo Morón en el Minella por la Fecha 27 de la Primera Nacional. El gol lo anotó Abascia de cabeza en el complemento. Alvarado tuvo sus oportunidades pero no pudo aprovecharlas por lo que acumula 8 partidos sin triunf
Rubén Darío Forestello dirigirá su primer partido como local con Alvarado enfrentando a Deportivo Morón en el Minella. Vuelven Franco Ledesma luego de una sanción y Alan Robledo después de una lesión y ambos serían titulares.