Alvarado perdió y se sigue complicando

El equipo de Rubén Forestello, en el debut del DT como local, perdió 1-0 ante Deportivo Morón en el Minella por la Fecha 27 de la Primera Nacional. El gol lo anotó Abascia de cabeza en el complemento. Alvarado tuvo sus oportunidades pero no pudo aprovecharlas por lo que acumula 8 partidos sin triunf