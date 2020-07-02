deportes individuales al aire libre

Horarios, actividades y detalles de la vuelta deportiva y recreativa a la ciudad
Aquellas personas que practiquen el trote o el running tendrán un horario acotado y limitado, mientras que el resto se podrá realizar solamente en horario diurno.
Aquellas personas que practiquen el trote o el running tendrán un horario acotado y limitado, mientras que el resto se podrá realizar solamente en horario diurno.
Este domingo, en el marco de las salidas recreativas, cientos de deportistas se manifestaron en el agua a modo de protesta para pedir que se autorice la práctica individual al aire libre.