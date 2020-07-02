deportes individuales

Horarios, actividades y detalles de la vuelta deportiva y recreativa a la ciudad
Aquellas personas que practiquen el trote o el running tendrán un horario acotado y limitado, mientras que el resto se podrá realizar solamente en horario diurno.
Aquellas personas que practiquen el trote o el running tendrán un horario acotado y limitado, mientras que el resto se podrá realizar solamente en horario diurno.
El ciclista marplatense, campeón olímpico dialogó con El Marplatense respecto a la prohibición del deporte en la ciudad y sostuvo que "pedalear individualmente, respetando las reglas, teniendo como prioridad la salud, no trae ningún tipo de riesgo".
El entrenador marplatense de corredores de elite se refirió a la habilitación del running en CABA y la diferencia con Mar del Plata en cuanto a la situación epidemiológica.
Alejandro Lehrmann, referente del deporte en la ciudad, manifestó su descontento con la decisión de Provincia y alienta a que respetando al protocolo los marplatenses vuelvan al mar.