deportes individuales

Juan Curuchet, la voz autorizada para la vuelta del ciclismo a las calles de Mar del Plata

El ciclista marplatense, campeón olímpico dialogó con El Marplatense respecto a la prohibición del deporte en la ciudad y sostuvo que "pedalear individualmente, respetando las reglas, teniendo como prioridad la salud, no trae ningún tipo de riesgo".