Departamento judicial de Mar del Plata

En Mar del Plata, solo el 29% de los jueces son mujeres

El último mapa de género difundido por la Corte Suprema indicó que solo 1 de cada 4 cargos superiores están ocupados por ellas y Mar del Plata no es la excepción: solo hay una mujer entre 15 camaristas y una única jueza entre los 12 integrantes de los tribunales orales de la ciudad.