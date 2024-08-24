Departamento judicial de Mar del Plata

Poder Judicial: en Mar del Plata hay 14 vacantes que esperan ser cubiertas
Son cargos en fiscalías y juzgados. En total, el Ejecutivo bonaerense envió 129 pliegos para todo el territorio provincial que esperan ser tratados en la Legislatura.
Son cargos en fiscalías y juzgados. En total, el Ejecutivo bonaerense envió 129 pliegos para todo el territorio provincial que esperan ser tratados en la Legislatura.
El último mapa de género difundido por la Corte Suprema indicó que solo 1 de cada 4 cargos superiores están ocupados por ellas y Mar del Plata no es la excepción: solo hay una mujer entre 15 camaristas y una única jueza entre los 12 integrantes de los tribunales orales de la ciudad.