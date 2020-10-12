Denise Dumas

José María Listorti dio positivo de coronavirus: “Tiene un poco de fiebre y dolores corporales”
El conductor permanece aislado. Sus compañeros de Hay que ver, el ciclo que conduce en El Nueve, serán hisopados.
El conductor permanece aislado. Sus compañeros de Hay que ver, el ciclo que conduce en El Nueve, serán hisopados.
Fundación Avon convoca a una Maratón Online que reunirá a distintas personalidades destacadas y tendrá un show de cierre a cargo de Miranda!. Todo lo recaudado será destinado a la realización de mamografías gratuitas.