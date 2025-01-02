Delito Sexual

Detuvieron a un hombre que había violado su prisión domiciliaria
Tiene 24 años y estaba detenido por un delito de índole sexual. Fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán.
Tiene 24 años y estaba detenido por un delito de índole sexual. Fue trasladado a la Unidad Penal N°15 de Batán.
Los hechos se conocieron durante una conferencia de prensa brindada por el colectivo Periodistas Argentinas.
El acuerdo se dio entre las partes luego de la primera audiencia esta mañana. La pena la deberá cumplir "de punta a punta", sin posibilidades de salidas anticipadas.