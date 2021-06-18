La diputada marplatense Débora Indarte resaltó el valor de la Encuesta Permanente de Hogares

Así lo indicó sobre el informe que se realizará de forma telefónica este año a raíz de la cuarentena: "No solo tenemos que ocuparnos de lo urgente, que en este caso es todo lo relacionado al coronavirus, sino que también hay que ocuparse de cuestiones importantes que vendrán después".