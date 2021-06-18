El boom de la billetera virtual en Mar del Plata: casi 180 mil personas tienen Cuenta DNI
El número asombra y tiene relación con las nuevas tecnologías. La diputada provincial Débora Indarte se reunió con el gerente del Banco Provincia.
El número asombra y tiene relación con las nuevas tecnologías. La diputada provincial Débora Indarte se reunió con el gerente del Banco Provincia.
La Diputada provicial se manifestó luego de que el gobernador Axel Kicillof presentara el Plan "Provincia en Marcha".
La legisladora marplatense de la Quinta Sección Electoral, Débora Indarte, se mostró a favor de las medidas expresadas en la por el Jefe de Gabinete provincial, Carlos Blanco ante la Comisión Bicameral de la Legislatura.
Así lo indicó sobre el informe que se realizará de forma telefónica este año a raíz de la cuarentena: "No solo tenemos que ocuparnos de lo urgente, que en este caso es todo lo relacionado al coronavirus, sino que también hay que ocuparse de cuestiones importantes que vendrán después".