Fashion Day y tributo a Ricky Martin en el viernes de Espacio Clarín
También se presentará Naue, Javier el ventrilocuo de los famosos y Jaleo. Todas las actividades que se desarrollan en Alberti 1242 son con entrada libre y gratuita.
También se presentará Naue, Javier el ventrilocuo de los famosos y Jaleo. Todas las actividades que se desarrollan en Alberti 1242 son con entrada libre y gratuita.
También se desarrollará el tradicional Fashion Day a cargo de La Jaula de la Moda. También habrá charlas y humor. Todas las actividades que se desarrollan en Alberti 1242 son con entrada libre y gratuita.