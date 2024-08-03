No le quisieron vender una moto y se la quedó igual
El propietario le había prestado la moto a un amigo, que murió en mayo. Pero recibió el llamado de una persona, que la tenía en su poder y que se la quería comprar.
El propietario le había prestado la moto a un amigo, que murió en mayo. Pero recibió el llamado de una persona, que la tenía en su poder y que se la quería comprar.
El fiscal David Bruna brindó mayores detalles de las denuncias sobre la venta de turnos en el Hospital General de Agudos.