Darío Oroquieta
En medio de la transición, la inseguridad marcó la agenda de Mar del Plata
Cambios en la secretaría de Seguridad: “Como en la Oca, retrocedemos al casillero inicial”
Críticas del kirchnerismo: “Faltó gestión en Seguridad e insisten con gente que no conoce Mar del Plata”
Comando sur de policía a Lomas del Golf: la sede está lista para el traslado
"Hoy contamos con información real para un análisis estratégico del delito"
Casi 500 denuncias por reuniones e incumplimientos al aislamiento durante el fin de semana
Inseguridad: trabajan intensamente para instalar el Comando Sur en la sede de Lomas del Golf
Una mesa de trabajo integrada por Darío Oroquieta, la policía y fomentistas, tomó la iniciativa del Foro de Seguridad municipal de concretar el traslado para atender la demanda de al menos 7 barrios. "Es un logro de todos, esperemos que sea clave para las medidas que necesitamos", dijeron desde el b
"Si no mandan fuerzas federales, queremos herramientas para que la Policía actúe"
Así lo expresó el presidente del Foro Municipal de Seguridad, Juan Manuel López, tras la carta enviada a Nación y provincia sobre el pedido de efectivos y patrulleros para mitigar la problemática que vive Mar del Plata respecto a la inseguridad.
Oroquieta: "Hay indicios de que podría haber un alza de delitos"
El secretario de Seguridad de General Pueyrredon destacó el aumento de casos delictivos por la liberación de presos y reiteró el pedido de retorno de fuerzas federales a la ciudad.
Escalada de violencia en Mar del Plata: "Cuando ocurre un hecho poco importan los números"
Así lo expresó el secretario de Seguridad Darío Oroquieta quien habló con El Marplatense de un avance en las estadísticas desde un fortalecimiento del CEMAED "que estaba desmantelado como toda la secretaría", pidió por el regreso de las fuerzas Federales y destacó el acompañamiento de la policía bon
Oroquieta volvió a reunirse con funcionarios de seguridad de la región
El secretario de Seguridad de General Pueyrredón convocó vía zoom a las autoridades de Bahía Blanca y de Necochea para intercambiar experiencias en materia de seguridad en el marco del COVID-19.
Seguridad en pandemia: Darío Oroquieta se reunió vía Zoom con autoridades de otros municipios
El secretario de Seguridad de General Pueyrredon se reunió vía Zoom con autoridades de seguridad de General Alvarado, Balcarce, Azul y Olavarría para compartir las acciones que llevan adelante para combatir la inseguridad en tiempos de coronavirus.
Advierten que aumentan los casos delictivos con "más desorganización"
Así lo manifestaron desde el Foro Municipal de Seguridad, que mantuvo una nueva reunión de trabajo con el secretario Darío Oroquieta para poner en marcha un programa de seguridad que incluya a los bici-policías en zonas céntricas.
Uno de los casos confirmados de coronavirus se dio en el COM
Así lo informó el secretario de Seguridad de General Pueyrredón, Darío Oroquieta.
Familiares de Armayo se reunieron con Oroquieta y el Foro de Seguridad
El joven fue violentamente asaltado en Polonia y Hernandarias y, tras unos días en el HIGA, murió producto de los múltiples golpes. El Foro de Seguridad y la secretaria comunal programaron una serie de acciones en la Villa Santa Rita.
El caso Armayo, la clave para una agenda común del delito entre el Municipio y el Foro de Seguridad
Hace un mes, Gabriel Armayo murió tras ser atacado por 4 hombres en Polonia y Hernandarias. Ese caso fue determinante para unificar los esfuerzos y poner una agenda de trabajo entre los dos organismos.
Esquivó un retén e intentó darse a la fuga: estaba alcoholizado
La Policía de la Provincia de Buenos Aires y un equipo de Tránsito detuvieron este sábado a un vehículo, luego de que ingorara los controles en los ingresos a Mar del Plata.