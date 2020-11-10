Inseguridad: trabajan intensamente para instalar el Comando Sur en la sede de Lomas del Golf

Una mesa de trabajo integrada por Darío Oroquieta, la policía y fomentistas, tomó la iniciativa del Foro de Seguridad municipal de concretar el traslado para atender la demanda de al menos 7 barrios. "Es un logro de todos, esperemos que sea clave para las medidas que necesitamos", dijeron desde el b