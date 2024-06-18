Buena inscripción en el tercer llamado a carreras de pregrado en la Universidad local
Desde la Secretaría Académica se mostraron conformes con la repercusión y el alcance considerando que son carreras que ya están en funcionamiento.
Desde la Secretaría Académica se mostraron conformes con la repercusión y el alcance considerando que son carreras que ya están en funcionamiento.
Con un 15% más de inscriptos que el año pasado, la universidad reabre la inscripción a todas sus carreras para el ciclo lectivo 2021, con excepción de medicina, desde el 8 al 19 de febrero, únicamente de manera virtual. Daniel Reynoso, secretario académico de la Universidad manifestó que "hemos sup
Daniel Reynoso, secretario académico de la UNMDP manifestó que "Hemos cerrado el porcentaje de inscripción para el año 2020 con un 15% o 20% de incremento con respecto al año anterior, observando un marcado interés por las carreras cortas o tecnicaturas".