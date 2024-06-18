Universidad de Mar del Plata: reapertura de inscripciones a sus carreras

Con un 15% más de inscriptos que el año pasado, la universidad reabre la inscripción a todas sus carreras para el ciclo lectivo 2021, con excepción de medicina, desde el 8 al 19 de febrero, únicamente de manera virtual. Daniel Reynoso, secretario académico de la Universidad manifestó que "hemos sup