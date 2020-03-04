"Rodríguez le pidió al hijo que borre los mensajes y no vuelva a la casa"
Así lo relató Daniel, el hijo de la mujer de Claudia Repetto. "Estamos esperando algún milagro para encontrar a nuestra madre bien", afirmó.
Así lo relató Daniel, el hijo de la mujer de Claudia Repetto. "Estamos esperando algún milagro para encontrar a nuestra madre bien", afirmó.
El músico cerrará el Mar del Pop este sábado en la Villa Victoria y presentará la reedición de su disco grabado en 1994 "Travesti", material que solo tocó en vivo una vez. En esta charla en exclusiva con EL MARPLATENSE, el artista repasa su carrera y hace un análisis actual sobre la industria de la
"Es imprescindible invertir más en educación y trabajar para mejorar su calidad. No alcanza con que los chicos vayan a la escuela, hace falta ampliar la matricula en el nivel inicial y medio", apuntó el político y educador argentino.