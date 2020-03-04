Daniel Melero: "La colaboración es lo que más me define"

El músico cerrará el Mar del Pop este sábado en la Villa Victoria y presentará la reedición de su disco grabado en 1994 "Travesti", material que solo tocó en vivo una vez. En esta charla en exclusiva con EL MARPLATENSE, el artista repasa su carrera y hace un análisis actual sobre la industria de la