Damas Rosadas: una vida destinada al servicio voluntario

Paula Robles de Arenillas es la presidente de las Damas Rosadas de Mar del Plata y explicó que más de 80 mujeres colaboran en el Hospital Materno Infantil y en el Hospital Interzonal de Agudos a que tanto profesionales de la salud como pacientes tengan un lugar donde solicitar apoyo.