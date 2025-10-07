Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años que encontraron muerta en un aljibe en Entre Ríos
La joven había desaparecido el viernes a la tarde y su cuerpo fue encontrado hoy en una zona rural. Por el caso está detenido un hombre de 55 años.
La joven había desaparecido el viernes a la tarde y su cuerpo fue encontrado hoy en una zona rural. Por el caso está detenido un hombre de 55 años.
En una audiencia de imputación formal, la fiscal acusó al hombre de 55 años por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego.