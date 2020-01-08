Cutis: hábitos aliados
Especialistas en Cosmetología y estética destacan la importancia de llevar una alimentación saludable, tomar agua y realizar actividad física para tener una piel en buenas condiciones.
Especialistas en Cosmetología y estética destacan la importancia de llevar una alimentación saludable, tomar agua y realizar actividad física para tener una piel en buenas condiciones.
Se puede utilizar para combatir la celulitis como también para mejorar la piel del rostro aportando luminosidad y lozanía.