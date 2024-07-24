Muerte en Playa Grande: la víctima de 22 años cruzó de carril e impactó de frente con los otros autos
En tanto, la conductora del Gol Trend fue trasladada al HIGA con politraumatismos en su pierna derecha.
En tanto, la conductora del Gol Trend fue trasladada al HIGA con politraumatismos en su pierna derecha.
Tres autos quedaron involucrados en un siniestro vial que se dio en el acceso a la curva, en sentido Puerto-Centro. También hay dos heridos.
La Facultad de Medicina publicó un estudio sobre el brote que hay en la ciudad. Además, anticiparon que realizarán un modelado de predicción para casos futuros.
El siniestro se registró durante la mañana de este lunes, alrededor de las 7. Su ocupante, de 25 años, no sufrió heridas de consideración pese al fuerte impacto.