En menos de 24 horas, una perfumería recibió más de 400 currículums para cubrir un solo puesto

La búsqueda fue publicada a las 10 de la noche y a los 15 minutos habían recibido más de 100 postulantes. Según la última medición de desocupación informada por el INDEC, en Mar del Plata el 10,4% de la población se encuentra sin trabajo, lo que equivale a 33 mil personas.