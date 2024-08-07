currículums

En Mar del Plata hay más de 20 ofertas laborales para cubrir 90 puestos de trabajo
En www.mardelplata.gob.ar/empleo se pueden encontrar búsquedas activas para distintos rubros en la región, incluyendo Coto y Starbucks.
En www.mardelplata.gob.ar/empleo se pueden encontrar búsquedas activas para distintos rubros en la región, incluyendo Coto y Starbucks.
La búsqueda fue publicada a las 10 de la noche y a los 15 minutos habían recibido más de 100 postulantes. Según la última medición de desocupación informada por el INDEC, en Mar del Plata el 10,4% de la población se encuentra sin trabajo, lo que equivale a 33 mil personas.