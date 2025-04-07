Curiosidades

El “Cristo” nuestro de cada día

Hace un tiempo, por las calles del centro de Mar del Plata, camina aparentemente sin rumbo un hombre con la vestimenta de los tiempos de Jesús en las regiones de Galilea y Judea. El Marplatense dialogó con quien se ha transformado en un extraño atractivo de la ciudad y sus respuestas lo vuelven aún