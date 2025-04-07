Curiosidades

De Mar del Plata a Japón: el diario de viaje del @hombrebarrenador
Hoy hacemos turismo por Kyoto, recorremos el coqueto barrio de Gion y visitamos un templo en honor a la diosa Kannon. También nos metemos en un bar de karaoke.
Hoy hacemos turismo por Kyoto, recorremos el coqueto barrio de Gion y visitamos un templo en honor a la diosa Kannon. También nos metemos en un bar de karaoke.
Hace un tiempo, por las calles del centro de Mar del Plata, camina aparentemente sin rumbo un hombre con la vestimenta de los tiempos de Jesús en las regiones de Galilea y Judea. El Marplatense dialogó con quien se ha transformado en un extraño atractivo de la ciudad y sus respuestas lo vuelven aún