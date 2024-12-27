Extienden hasta junio del año próximo el programa Cuota Simple
El Gobierno oficializó hoy las modificaciones. Lo más destacado es que se terminan las 12 cuotas, aunque se mantendrán los acuerdos particulares con tarjetas y bancos privados.
El Gobierno oficializó hoy las modificaciones. Lo más destacado es que se terminan las 12 cuotas, aunque se mantendrán los acuerdos particulares con tarjetas y bancos privados.
Lo solicitó el edil Ariel Ciano, ex director de Aerolíneas Argentinas. "Necesitamos que se escuche la voz de los distintos sectores, de la misma manera que se hizo con la pesca y con la zona fría. Ahora solicitamos que el turismo sea incluido en el Programa “Cuota Simple", consideró el concejal.