El Frente Renovador solicita que el turismo sea incorporado en el Programa “Cuota Simple”

Lo solicitó el edil Ariel Ciano, ex director de Aerolíneas Argentinas. "Necesitamos que se escuche la voz de los distintos sectores, de la misma manera que se hizo con la pesca y con la zona fría. Ahora solicitamos que el turismo sea incluido en el Programa “Cuota Simple", consideró el concejal.