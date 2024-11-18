cumbre G20

Javier Milei apoyó el documento final del G20, pero rechazó todos sus contenidos vinculados a la agenda 2030 de la ONU
Aunque recordó que el modelo de discusión multilateral "está en crisis", Argentina adherirá a la declaración de presidentes.
Aunque recordó que el modelo de discusión multilateral "está en crisis", Argentina adherirá a la declaración de presidentes.
"Vamos a fortalecer la cooperación entre Argentina y Francia, especialmente en economía, defensa e innovación", destacó el jefe de Estado francés.
El Gobierno de Milei era el único que no se había sumado a la iniciativa del presidente Lula da Silva.
La primera ministra italiana viajará el 17 de noviembre a Río de Janeiro para participar de la cumbre del G20 y tres días más tarde volará al país para mantener un encuentro con el presidente.