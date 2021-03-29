La Fiscalía finaliza su alegato en el juicio de la causa "La Cueva III"
En el juicio que se desarrolla en la ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar está acusado Salvador Ullúa, junto a otros represores.
En el juicio que se desarrolla en la ciudad por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar está acusado Salvador Ullúa, junto a otros represores.
El fiscal Adler brindó el contexto en que los 61 hechos juzgados fueron cometidos, entre los que se encuentran los secuestros y homicidios de los abogados laboralistas detenidos en la denominada como “Noche de las Corbatas”.
Margarita Ferré señaló que el propio imputado fue a su casa, se presentó con sus padres y se llevó ropa de la joven, que debía cambiarse debido a la hemorragia que le había provocado la tortura. Por su parte, Antonio Marincevic dio cuenta, a través de un recorte periodístico, que el imputado había e
Por videoconferencia se oyeron los testimonios grabados de dos sobrevivientes de la última dictadura cívico militar, que ya habían sido prestados en otros debates. Es la primera audiencia testimonial que se reanuda desde la sanción del decreto que ordenó el aislamiento social, preventivo y obligator