Juicio "Cueva 3" en Mar del Plata: ubicaron a Nani dentro del accionar delictivo del Ejército

Margarita Ferré señaló que el propio imputado fue a su casa, se presentó con sus padres y se llevó ropa de la joven, que debía cambiarse debido a la hemorragia que le había provocado la tortura. Por su parte, Antonio Marincevic dio cuenta, a través de un recorte periodístico, que el imputado había e