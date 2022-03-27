Habrá final marplatense en Junín: Banco Provincia vs. Once Unidos

Se cerró la fase regular del Regional de Clubes “C” en Junín donde Banco Provincia y Once Unidos se quedaron con el primer puesto de sendos grupos y mañana jugarán la final desde las 16.20. Del Valle de Necochea disputará el tercer puesto y CUDS “B” finalizó su participación en el certamen. Además,