Once Unidos es el campeón del Regional “C”
El equipo de Matías Latcherre venció 3-0 en la final a Banco Provincia y se quedó con el título en el Campeonato Regional de Clubes “C” en Junín. Además, Del Valle goleó y culminó en el tercer lugar.
El equipo de Matías Latcherre venció 3-0 en la final a Banco Provincia y se quedó con el título en el Campeonato Regional de Clubes “C” en Junín. Además, Del Valle goleó y culminó en el tercer lugar.
Se cerró la fase regular del Regional de Clubes “C” en Junín donde Banco Provincia y Once Unidos se quedaron con el primer puesto de sendos grupos y mañana jugarán la final desde las 16.20. Del Valle de Necochea disputará el tercer puesto y CUDS “B” finalizó su participación en el certamen. Además,
Este jueves comenzará en la ciudad de Junín la disputa de los Campeonatos Regionales de Clubes “C” y “D” para la Región Bonaerense de manera paralela y allí habrá participación de 7 equipos que representan a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH).