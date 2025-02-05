Milei justificó la salida de la OMS: “Fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola”
La medida tomada por el Gobierno argentino se alinea con lo que antes había planteado Donald Trump. En una publicación en X tildó de “nefasto” al organismo.
La medida tomada por el Gobierno argentino se alinea con lo que antes había planteado Donald Trump. En una publicación en X tildó de “nefasto” al organismo.
Algunas variables y hábitos diarios contribuyen a incrementar el consumo diario de energía.
Por sus propios medios, Luis y Susana llevan adelante actividades solidarias y reparten donaciones en los barrios más postergados de General Pueyrredon, donde las consecuencias económicas de la cuarentena impactaron fuertemente.
Para entrenar en casa y obtener resultados efectivos.
El Instituto Nacional de la Yerba Mate presentó una guía con recomendaciones para limpiarlo correctamente, prevenir el contagio y seguir disfrutando de esta infusión tan argentina.
El aislamiento fue decretado el 25 de marzo en ese país. Ahora, entrará en una fase de aislamiento "selectivo", la cual se regirá por "excepciones" sino por "restricciones puntuales" a los "eventos y aglomeraciones", según indicó el mandatario Iván Duque.
Los pasajeros pagarán ISK15,000 (US $ 112 o € 99) por la primera prueba, pero la segunda prueba es gratuita.
La convocatoria se dio a través de las redes sociales para movilizarse en diferentes puntos del país en protesta por las políticas del Gobierno nacional y "en contra de la reforma judicial, la cuarentena, la inseguridad y la corrupción".
Con la prohibición de reuniones aún vigentes, personal de la comisaría 7º se dirigió a una vivienda en Calasanz al 2500 donde había unas 15 personas. Todos fueron notificados.
Un hombre dio positivo a COVID-19 y según los vecinos del edificio ubicado en Arenales y Almirante Brown pasea por los pasillos y sale de compras. Por tal razón, realizaron la denuncia y está siendo vigilado por un patrullero.
Escuelas de surf de diferentes zonas manifestaron que mucha gente se volcó a probar las clases. Además, las consultas aumentaron hasta "un 50%".
Así lo manifestaron desde el Foro de Seguridad Zona Quinta. Además, mencionaron las distintas problemáticas que atraviesan que acentúan la inseguridad.