cuadernos de las coimas
Cuadernos: procesaron al empresario marplatense Patricio Gerbi
Ampliaron el procesamiento de Cristina por 5 hechos de corrupción
Cinco marplatenses, "figuras claves" del esquema para lavar dinero
Confirmaron los procesamientos de Todisco, Municoy, Danza y Parolari
Cuadernos: la Cámara Federal revocó el procesamiento de Paolo Rocca
La Justicia verificará si el dinero de los bolsos de López es falso
Un juez de Andorra pide que declaren financistas marplatenses
A través de un exhorto, le pidió a la Justicia argentina que indague a los empresarios marplatenses Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, y a otras 16 personas vinculadas a la casa de cambio Jonestur que habrían ayudado a Daniel Muñoz a mover en el exterior 80 millones de euros "que podrían proc
Cuadernos: liberaron a Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz
El juez federal Claudio Bonadio decidió este viernes otorgarle la excarcelación a la imputada colaboradora, que está procesada por lavado de dinero y estaba detenida desde octubre.
Ortiz Municoy y Parolari adhirieron a la ley de blanqueo en 2016
Los empresarios marplatenses procesados por lavado de activos en la causa de los cuadernos de las coimas declararon inmuebles en Mar del Plata, Miami y Punta del Este y cuentas en el exterior. También se sumaron al sinceramiento fiscal algunos de sus familiares.
Cuadernos: Todisco señaló a dos casas de cambio marplatenses
En su declaración como arrepentido, el empresario textil aseguró ante el juez Bonadio que Jonestur y La Moneta se encargaban de enviar el dinero de las coimas al exterior, mediante el sistema de "cables".
Procesaron a Todisco, Ortiz Municoy, Parolari y Danza por lavado
El juez federal Claudio Bonadio decidió procesar a los cuatro empresarios marplatenses por las maniobras ilícitas para blanquear más de 70 millones de dólares provenientes del pago de sobornos. Además, les trabó millonarios embargos.
Investigan a abogado marplatense por una extraña visita a la cárcel
Se trata de Pablo Goldberg, quien ingresó al Penal de Ezeiza para visitar a la detenida Carolina Pochetti. La mujer se negó a recibirlo y denunció ante la Justicia que, minutos antes, Elizabeth Ortiz Municoy -quien la implicó en la investigación- la llamó para decirle que un amigo de ella iría a ver
Pochetti fue aceptada como arrepentida en la causa de los cuadernos
Bonadio homologó el acuerdo que había hecho con el fiscal Stornelli, luego de tomarle nuevamente declaración durante más de 3 horas. Sin embargo, la viuda de Dabiel Muñóz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, seguirá detenida con prisión preventiva.
Cuadernos: detuvieron a un ex secretario de Cristina Kirchner
Se trata de Isidro Bounine. el juez federal Claudio Bonadio ordenó su detención luego de homologar este miércoles el acuerdo que convirtió al ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo en el último arrepentido de la megacausa.