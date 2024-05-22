crimen cerrito sur

Crimen en Villa Mateotti: detienen al hermano de Almonacid
Lo determinó la fiscal Florencia Salas quien lleva adelante la investigación. Ahora la investigación buscará determinar las causas del ataque entre hermanos.
Lo determinó la fiscal Florencia Salas quien lleva adelante la investigación. Ahora la investigación buscará determinar las causas del ataque entre hermanos.
Se trata de un joven de unos 22 años que fue atacado en el interior de su vivienda en la madrugada de este martes. Se investiga el hecho.