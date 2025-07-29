La Policía Federal quemó una importante cantidad de drogas que fueron secuestradas el año pasado
Se realizó en el Crematorio Privado Miramar, en el marco de la tendencia del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Se realizó en el Crematorio Privado Miramar, en el marco de la tendencia del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Luego del día con más muertos por coronavirus en la ciudad, se conoció el procedimiento de las empresas fúnebres. No hay velatorios, el cuerpo es llevado al crematorio y los familiares no tienen contacto directo ni siquiera con el ataúd.