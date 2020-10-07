El Municipio inauguró un espacio de Coworking en Playa Grande

Se trata de una iniciativa abierta a marplatenses, turistas y emprendedores de la ciudad que tiene como objetivo brindar un espacio gratuito con conectividad para aquellos que tengan la opción de trabajar freelance o desde este espacio en particular. Funcionará de lunes a viernes desde las 9.30.