Corte Ruta 226

Vecinos afectados por los cortes en la Ruta 226: "Tenemos derecho a transitar libremente"

Son muchos los vecinos de los diferentes barrios que se ven afectados en su día a día, por los cortes de la Ruta 226 por parte de organizaciones sociales. Marcela, vecina de Sierra de los Padres manifestó que "este tipo de situaciones deben organizarse de alguna manera, pero vemos que no hay una pre