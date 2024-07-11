Corte Ruta 226

Tandil comenzó los trabajos para mejorar la seguridad vial en un cruce con la Ruta 226
Demorarán entre tres y cuatro semanas, tiempo en que la calle estará cortada al tránsito vehicular.
Demorarán entre tres y cuatro semanas, tiempo en que la calle estará cortada al tránsito vehicular.
Son muchos los vecinos de los diferentes barrios que se ven afectados en su día a día, por los cortes de la Ruta 226 por parte de organizaciones sociales. Marcela, vecina de Sierra de los Padres manifestó que "este tipo de situaciones deben organizarse de alguna manera, pero vemos que no hay una pre